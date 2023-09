Alluvione Romagna, ristori a famiglie e imprese entro 15 novembre

"I ristori a famiglie e imprese avverranno con l'utilizzo della piattaforma 'Sfinge' della Regione Emilia Romagna, già esistente e in corso di aggiornamento tecnico per essere coerente con le procedure da parte della stessa Regione, che dovrà avvenire non oltre il 15 novembre 2023".

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo che la premier Giorgia Meloni ha ricevuto il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori di Emilia Romagna, Toscana e Marche colpiti dall'alluvione, Francesco Paolo Figliuolo.