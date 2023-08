Allusioni sessuali a una collega, Cassazione: "Licenziamento legittimo"

Era stato denunciato per stalking

A essere oggetto di allusioni verbali e fisiche è stata una giovane barista assunta con contratto a termine. La ragazza ha denunciato il collega prima per stalking e violenza sessuale e poi per le allusioni. La denuncia di violenza è stata, però, archiviata perché presentata troppo tardi. Quanto alle allusioni, i giudici della Cassazione hanno ritenuto questo comportamento "indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere a violare la dignità della collega di lavoro". Inoltre, hanno precisato che un simile atteggiamento non può essere giustificato dall'assenza della "volontà offensiva" e neanche dal fatto che "in generale il clima dei rapporti tra tutti i colleghi fosse spesso scherzoso e goliardico".