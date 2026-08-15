Scende l'allerta Etna, prime riaperture all'aeroporto di Catania

Prime buone notizie dall'aeroporto di Catania. In seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione, è stata disposta la riapertura immediata del settore C1. "L’attuale contaminazione dell'infrastruttura aeroportuale e la presenza di cenere vulcanica osservata nel settore B3, comporta al momento la sospensione di arrivi e partenze fino alle ore 14 del 15 agosto", si legge nella nota diffusa dalla stessa struttura aeroportuale.