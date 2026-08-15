Scende l'allerta Etna, prime riaperture all'aeroporto di Catania

Passeggeri in attesa all'aeroporto di Catania © Ansa
Prime buone notizie dall'aeroporto di Catania. In seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione, è stata disposta la riapertura immediata del settore C1. "L’attuale contaminazione dell'infrastruttura aeroportuale e la presenza di cenere vulcanica osservata nel settore B3, comporta al momento la sospensione di arrivi e partenze fino alle ore 14 del 15 agosto", si legge nella nota diffusa dalla stessa struttura aeroportuale.
Scenda l'allerta Etna
La notizia della prima e parziale riapertura dello scalo arriva a pochi minuti di distanza dall'annuncio del Vona (Volcano observatory notice for aviation) emesso dall'Ingv di Catania, che ha segnalato una "diminuzione dell'attività esplosiva" sull'Etna. La "debole emissione di cenere vulcanica" che ricade nell'area sommitale "non produce alcuna nube eruttiva".
Inizio della tregua
Il tremore vulcanico, che segnala la quantità di "energia interna" dell'Etna, è precipitato da valori alti a normali, segno dell'inizio di una fase di possibile tregua o dell'avvio alla fine dell'ultima fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa.
Comiso riaperto
Notizie incoraggianti, dunque, per la riapertura dell'aeroporto di Catania, che per il momento riprende le attività al settore C1. Attività riprese in maniera regolare, invece, allo scalo di Comiso dove l'operatività è garantita già dalla serata del 14 agosto. L'aeroporto del Ragusano continua a rappresentare un importante supporto nella gestione dell'emergenza.