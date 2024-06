Allerta caldo, scatta il "codice calore" per Pronto soccorso e cure a casa

Il ministero della Salute annuncia l'attivazione del cosiddetto "codice calore", per fronteggiare l'emergenza caldo. Le raccomandazioni sono contenute in una circolare firmata dal direttore Prevenzione del dicastero, Francesco Vaia. Le misure prevedono: un percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto soccorso (Ps), il potenziamento del servizio di Guardia medica, ambulatori territoriali 7 giorni su 7 sul periodo delle 12 ore e la riattivazione delle Uscar (Unità speciali di continuità assistenziale regionale) per favorire l'assistenza domiciliare contro l'accesso inappropriato ai Pronto soccorso.