Alle 16:03 inizia ufficialmente l'inverno: è l'ora del solstizio

Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto al precedente, e recupera poi questo ritardo in corrispondenza degli anni bisestili, introdotti proprio per evitare lo sfasamento tra il calendario e le stagioni. È per questo motivo che il solstizio d'inverno non cade sempre il 21 dicembre, ma può avvenire anche il 22 o il 23. Nel 2026 cadrà sempre il 21 ma diverse ore più tardi, alle 21:50 italiane.