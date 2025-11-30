L'ultimo spettacolo del cielo del 2025: la Superluna Fredda

Dicembre è anche il mese di uno degli sciami meteorici più abbondanti dell'anno, quello delle Geminidi, che, come suggerisce il nome stesso, è legato alla costellazione dei Gemelli. Quest'anno le Geminidi saranno attive dal 1° al 21 dicembre, raggiungendo il picco il 13 dicembre quando sarà possibile avvistare più di 120 meteore all'ora. Il momento migliore sarà intorno all'una di notte, ma la fascia oraria in cui lo spettacolo sarà ampiamente godibile va dalle 21 alle 5.



Affascinante anche lo sciame meteorico delle Ursidi avente il quadrante nell'Orsa minore, attivo dal 17 al 26 dicembre con un tasso di meteore al picco il 22 dicembre di circa 10 all'ora. Saranno visibili anche le sigma Hydrids, le Monocerotids e le Coma Berenicids, con picchi il 7, 10 e 19 dicembre, sebbene con tassi di meteore inferiori alle 10 all'ora.



Infine, la cometa 3I/ATLAS, raggiungerà la minima distanza dal nostro pianeta il 19 dicembre.