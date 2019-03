Allarme baby gang, Bologna è la città più violenta

Sono crudeli come gli adulti. Sparano, bullizzano e schiavizzano. Le baby gang sono un fenomeno in crescita e spesso il contesto sociale non c'entra perché nascono in ambienti cosiddetti più protetti come anche in zone molto difficili e degradate delle città. Rispetto a una decina di anni fa, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Interno pubblicati sul quotidiano La Stampa, sono aumentate, e di molto, le denunce nei confronti di minori: nel 2007 erano 14.744, nel 2018 sono state invece 21.268.