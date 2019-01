Massa, baby gang tenta di uccidere un minore: 3 arresti

Tre ragazzi, due minorenni e uno appena maggiorenne, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Massa con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito un altro minore. Durante le feste di Natale, la baby gang ha attirato la vittima in un parco pubblico. A quel punto il giovane è stato picchiato e quindi ferito alla gola con un temperino, sembra per futili motivi. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.