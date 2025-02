Povertà, l'allarme della Caritas: "Aumentate le richieste di aiuto fino al 40%"

“A partire dall’animazione delle comunità cristiane, l’azione di Caritas è motivata dalla consapevolezza che, oltre a intervenire nell’immediato, in chiave curativa, è necessario agire in un’ottica preventiva sulle cause della povertà, per riallineare gli inaccettabili squilibri generati dalle disuguaglianze economiche e sociali". A dirlo è Don Pagniello, Direttore della Caritas Italiana. "Il nostro impegno sui territori così come a livello nazionale, europeo e internazionale - continua - deve quindi mirare a realizzare la giustizia e a rendere concreta la democrazia: per farlo occorre farsi portavoce di chi non è in grado di difendere i propri diritti in uno scenario che oggi si è fatto molto complesso".