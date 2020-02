Alitalia, tutte le spese folli della gestione "araba" coi soldi degli italiani

Pause caffè e aperitivi pagati a peso d’oro, pranzi da 23mila euro, cene di gala da 70mila euro e addirittura feste di compleanno private da 6mila euro. Queste sono solo alcune delle spese folli dei dirigenti di Alitalia analizzate dal programma "Fuori dal Coro".

A certificarle ci ha pensato invece l’inchiesta, che 'copre' quasi 3 anni di gestione "araba" della compagnia di bandiera italiana, dal 2014 al febbraio 2017, e che ha portato 21 persone all’iscrizione nel registro degli indagati. Come spiega il servizio della trasmissione di Mario Giordano, mentre i conti di Alitalia andavano in rosso i vertici continuavano a spendere senza criterio: tra le fatture che saltano all’occhio ce n’è una da 244mila euro per due notti in un hotel di lusso per una comitiva di dieci persone.

Ma non è tutto perché c’è chi ha fatto pagare ad Alitalia lo spostamento a Londra di una casetta giocattolo per il figlio e chi, addirittura, si è fatto rimborsare una bottiglia d’acqua e una mela. Follie che hanno contribuito a spolpare Alitalia e i contribuenti italiani.