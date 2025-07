Alice Neri, i funerali celebrati a tre anni dall'omicidio

Intanto fra poche settimane, il 23 luglio, è attesa la sentenza del processo: secondo la pubblica accusa l'unico imputato, il 31enne tunisino Mohamed Gaaloul, deve essere condannato a 30 anni di carcere. Gaaloul non conosceva la vittima, ma la incontrò quella sera in un bar, dove lei aveva passato la serata con un collega di lavoro. È stato fermato in Francia a dicembre 2022 e da allora è in carcere, dove si è sempre detto innocente. Secondo i pm prima l'ha uccisa con almeno sette coltellate, poi ha distrutto il cadavere, mettendolo nel vano bagagli dell'auto della donna e appiccando il fuoco. I familiari di Alice Neri, che si sono stretti con l'intera comunità del paese per il funerale, hanno idee diverse sull'accaduto: se la madre e il fratello si sono associati alle richieste dei pm modenesi, il marito vedovo, Nicholas, ha revocato la sua costituzione parte civile contro Gaaloul, perché non è certo della sua colpevolezza. "Lui - ha detto il suo avvocato, l'ex pm Antonio Ingroia - vuole la verità, non una verità qualsiasi. La Procura, un po' frettolosamente, ha ritenuto di individuare un colpevole, mentre noi vogliamo che sia assicurato alla giustizia il colpevole. Anche per evitare un Garlasco due".