Alghero, attivisti mostrano in classe video sulle macellazioni: i bambini scoppiano a piangere

Doveva essere una semplice lezione dedicata al rapporto tra uomo e animali. Si è invece trasformata in un caso che sta facendo discutere tutta Alghero, in Sardegna. Alcuni bambini della scuola primaria dell'Argillera sono scoppiati in lacrime dopo aver assistito alla proiezione di video che mostravano allevamenti intensivi e abbattimenti di bestiame. Secondo quanto ricostruito, gli attivisti del gruppo Anonymous for the Voiceless si sono presentati all'incontro indossando addirittura le caratteristiche maschere bianche, tipiche del personale addetto alla macellazione. Durante l'iniziativa hanno mostrato sui computer della classe contenuti troppo forti per l'età degli alunni.
Intervento immediato dei docenti
Gli insegnanti sono intervenuti subito, interrompendo la proiezione e allontanando i presenti. "Ci hanno teso un blitz. Quel filmato sulle macellazioni di animali, poi, non sono certo immagini da presentare a dei bambini di seconda elementare", ha spiegato la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 3 di Alghero, Paola Masala, a L'Unione Sarda. "Tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta formale da parte di un'associazione ambientalista di poter tenere un incontro di circa un'ora e mezza con gli studenti sul tema dei diritti e del benessere degli animali. In buona fede abbiamo accettato", ha aggiunto.