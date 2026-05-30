Alghero, attivisti mostrano in classe video sulle macellazioni: i bambini scoppiano a piangere

Gli insegnanti sono intervenuti subito, interrompendo la proiezione e allontanando i presenti. "Ci hanno teso un blitz. Quel filmato sulle macellazioni di animali, poi, non sono certo immagini da presentare a dei bambini di seconda elementare", ha spiegato la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 3 di Alghero, Paola Masala, a L'Unione Sarda. "Tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta formale da parte di un'associazione ambientalista di poter tenere un incontro di circa un'ora e mezza con gli studenti sul tema dei diritti e del benessere degli animali. In buona fede abbiamo accettato", ha aggiunto.