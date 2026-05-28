Australia, 38enne valtellinese ucciso da uno squalo

I compagni che si trovavano in acqua insieme a Mattaboni, accortisi di quanto accaduto, hanno tentato disperatamente di salvarlo. Lo stesso hanno fatto i soccorritori giunti sul posto tentando invano di rianimarlo. Il 38enne lascia la moglie, Shirene, e due figlie piccolissime. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dall'Australia. Per sostenere la famiglia è stata lanciata una raccolta fondi che ha già raggiunto quasi 400mila dollari australiani, pari a circa 240mila euro.