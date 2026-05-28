DURANTE UN'IMMERSIONE SUBACQUEA

Australia, 38enne valtellinese ucciso da uno squalo

I soccorritori giunti sul posto, allertati dagli amici dell'uomo, hanno tentato invano di rianimarlo

28 Mag 2026 - 16:21
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Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia Occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa quattro metri

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L'allarme lanciato dagli amici

 I compagni che si trovavano in acqua insieme a Mattaboni, accortisi di quanto accaduto, hanno tentato disperatamente di salvarlo. Lo stesso hanno fatto i soccorritori giunti sul posto tentando invano di rianimarlo. Il 38enne lascia la moglie, Shirene, e due figlie piccolissime. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dall'Australia. Per sostenere la famiglia è stata lanciata una raccolta fondi che ha già raggiunto quasi 400mila dollari australiani, pari a circa 240mila euro

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