Nuovo attacco di squalo in Australia: morto un 12enne
E' accaduto in una baia di Sydney: il ragazzo è la terza vittima da settembre
© Afp
Un dodicenne, Nico Antic, è morto in Australia in seguito alle ferite riportate per il morso di uno squalo. L'attacco è avvenuto nei giorni scorsi in una baia di Sydney. A darne l'annuncio del decesso è stata la sua famiglia. Secondo quanto emerso il giovane si trovava con degli amici in spiaggia, quando si è tuffato da uno scoglio ed è stato aggredito dal predatore. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime e, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale e le cure dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare.
Gli ultimi attacchi
Cresce in particolare a Sydney la preoccupazione per gli attacchi degli squali, fenomeno che nelle ultime settimane si starebbe intensificando. Il caso di Nico Antic è il terzo attacco mortale a Sydney negli ultimi mesi. A settembre 2025 un grande squalo bianco aveva ucciso un surfista su una spiaggia affollata a nord della città. A novembre un'altra vittima, una donna che nuotava sempre nella stessa zona.
Cosa sta succedendo?
Acque sempre più affollate e l'aumento delle temperature oceaniche, che sembrano influenzare i modelli di migrazione degli squali, sarebbero tra le cause dell'aumento degli attacchi, nonostante la pesca eccessiva stia impoverendo alcune specie, affermano gli scienziati.
I dati
In Australia, dall'inizio delle statistiche nel 1791, sono stati registrati oltre 1.280 "incidenti" con gli squali, di cui oltre 250 mortali, secondo un database che descrive in dettaglio le interazioni tra esseri umani e squali.