Nuovo attacco di squalo in Australia: morto un 12enne

Un dodicenne, Nico Antic, è morto in Australia in seguito alle ferite riportate per il morso di uno squalo. L'attacco è avvenuto nei giorni scorsi in una baia di Sydney. A darne l'annuncio del decesso è stata la sua famiglia. Secondo quanto emerso il giovane si trovava con degli amici in spiaggia, quando si è tuffato da uno scoglio ed è stato aggredito dal predatore. Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime e, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale e le cure dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare.