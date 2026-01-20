Allarme in Australia, tre attacchi di squali in due giorni: chiuse le spiagge di Sydney

L'ultimo attacco in ordine cronologico ha interessato un surfista ventenne, che ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche, come riferito polizia del Nuovo Galles del Sud in un comunicato. È stato tirato fuori dall'acqua dai passanti che hanno prestato i primi soccorsi prima dell'arrivo dei medici in spiaggia. Poche ore prima dell'attacco, uno squalo aveva staccato un grosso pezzo dalla tavola di un giovanissimo surfista circa quattro chilometri più a nord lungo la costa. Il ragazzo, di circa 10 anni, è uscito illeso, ma la spiaggia è stata comunque chiusa subito dopo l'attacco. E ancor prima, un ragazzo di 12 anni era stato gravemente ferito da uno squalo mentre nuotava nel porto di Sydney. È stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Sydney Children's Hospital.