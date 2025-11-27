Australia, squalo uccide una donna e ferisce un uomo

Una donna è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito dopo l'attacco di uno squalo avvenuto nel Nuovo Galles del Sud, nella parte orientale dell'Australia. L'episodio è stato confermato dai soccorritori e dalla polizia dello Stato, intervenuti immediatamente sul posto. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, la coppia è stata aggredita nelle prime ore di giovedì mattina.