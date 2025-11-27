Logo Tgcom24
Mondo
terrore in acqua

Australia, squalo uccide una donna e ferisce un uomo

L'aggressione è avvenuta lungo una costa del Nuovo Galles del Sud

27 Nov 2025 - 00:29
© Ansa

© Ansa

Una donna è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito dopo l'attacco di uno squalo avvenuto nel Nuovo Galles del Sud, nella parte orientale dell'Australia. L'episodio è stato confermato dai soccorritori e dalla polizia dello Stato, intervenuti immediatamente sul posto. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, la coppia è stata aggredita nelle prime ore di giovedì mattina.

La donna è deceduta sul luogo dell'aggressione, mentre l'uomo ha riportato lesioni importanti alle gambe ed è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera, dove versa in condizioni considerate stabili.

