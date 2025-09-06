Squalo uccide un surfista a Sydney

Uno squalo ha sbranato mortalmente un uomo sulla cinquantina su una spiaggia vicino a Sydney, in Australia. Le spiagge della zona sono state chiuse mentre i droni sono alla ricerca del predatore, hanno detto le autorità. La vittima, la cui identità non è stata diffusa, è stato recuperato dalle onde e portato a riva, ma è morto sul posto. Due sezioni di una tavola da surf sono state portate a riva per essere esaminate. La polizia ha chiuso la spiaggia e sta collaborando con gli esperti di fauna selvatica per determinare la specie di squalo coinvolta. Le spiagge vicine sono state chiuse in attesa di ulteriori informazioni. Testimoni affermano che la vittima è stata portata a riva da due compagni surfisti e che i famigliari, sconvolti, si sono precipitati sul posto. Si ritiene che l'attacco sia il primo nello stato del Nuovo Galles del Sud quest'anno. L'ultima volta che una persona è stata uccisa da uno squalo a Sydney è stato nel febbraio 2022. Si è trattato del primo attacco mortale di squalo in città dal 1963. Lunedì sono state installate reti anti-squalo su 51 spiagge tra Newcastle e Wollongong nell'ambito di un programma stagionale.