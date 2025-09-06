Logo Tgcom24
Mondo
a Long Reef Beach

Australia, squalo uccide un surfista vicino a Sydney: chiuse le spiagge

Gli esperti stanno determinando di quale specie di squalo si trattasse

06 Set 2025 - 16:00

Uno squalo ha ucciso un surfista nei pressi di Sydney, in Australia. Le squadre di soccorso sono state chiamate a Long Reef Beach alle 10 del mattino quando è stato riferito che un uomo, caduto in mare, aveva riportato ferite potenzialmente letali. La vittima è stata tirata fuori dall'acqua e portata a riva, ma è morta sulla spiaggia. In mare sono stati trovati anche due pezzi di una tavola da surf, che sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

La polizia ha chiuso la spiaggia e gli esperti stanno attualmente determinando di quale specie di squalo si trattasse. Anche le spiagge vicine sono state chiuse per il momento.

australia

