Squalo bianco: il terrore dei mari torna a infestare le spiagge Usa

Gli avvistamenti di grandi squali bianchi al largo di Cape Cod, nel Massachusetts, sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni e l'Atlantic White Shark Conservancy ha documentato centinaia di animali in oltre un decennio. "Ma nuovi dati mostrano che gli squali si stanno dirigendo ancora più a nord, nel New Hampshire, nel Maine e oltre", ha affermato Greg Skomal, biologo esperto di pesca presso il Dipartimento della Pesca Marina del Massachusetts e veterano della ricerca sugli squali bianchi.



