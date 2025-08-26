Squalo bianco: il terrore dei mari torna a infestare le spiagge Usa

Lo squalo bianco: tutti i dettagli
© Withub
© Withub
Cinquant'anni dopo il film cult di Spielberg la costa Est registra un aumento di avvistamenti di questi predatori al vertice della catena alimentare
© Ansa
"Lo squalo" festeggia 50 anni al cinema ma, fuori dalle sale, torna a essere il terrore dei mari degli Stati Uniti. Diportisti, bagnanti e pescatori delle fredde acque del New England e del Canada stanno imparando a convivere con i grandi squali bianchi. Gli avvistamenti di questi predatori al vertice della catena alimentare sono, infatti, in aumento in luoghi come il Maine, dove un tempo venivano avvistati molto raramente.
I ricercatori che monitorano i grandi squali bianchi affermano che vengono avvistati più spesso nelle acque settentrionali del Nord America e sembrano anche trascorrervi più tempo. Gli avvistamenti sarebbero collegati alla maggiore disponibilità di foche di cui si nutrono, ma i bagnanti... dovrebbero essere generalmente al sicuro dai loro morsi.
© Withub
© Withub
Rick Clough, come si legge in un reportage dell'agenzia Ap, ha trascorso circa quarant'anni a pescare aragoste e ricci di mare al largo della costa del Maine prima di avvistare uno squalo bianco, a luglio. Il predatore degli oceani, di circa 2,4 metri, era al largo della cittadina costiera di Scarborough: l'incontro con lui ha sorpreso Clough, che ora confessa: "Non sono sicuro che vorrei continuare a pescare i ricci".
Questi esemplari possono raggiungere i 6 metri di lunghezza, anche se nella maggior parte dei casi non raggiungono queste dimensioni. A inizio agosto, David Lancaster, pescatore di vongole sempre di Scarborough, ha utilizzato un drone per osservare uno squalo di circa 3,6 metri vicino alle famose spiagge della città. Ad Afp ha descritto l'animale come "magnifico" e "davvero incredibile" da vedere. Ma ha anche affermato che la presenza dello squalo gli ha ricordato che i nuotatori devono stare attenti ai pesci di grossa taglia.
Gli avvistamenti di grandi squali bianchi al largo di Cape Cod, nel Massachusetts, sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni e l'Atlantic White Shark Conservancy ha documentato centinaia di animali in oltre un decennio. "Ma nuovi dati mostrano che gli squali si stanno dirigendo ancora più a nord, nel New Hampshire, nel Maine e oltre", ha affermato Greg Skomal, biologo esperto di pesca presso il Dipartimento della Pesca Marina del Massachusetts e veterano della ricerca sugli squali bianchi.
© Withub
© Withub
Gli squali bianchi beneficiano di misure di protezione, tra cui il divieto di pesca nelle acque federali degli Stati Uniti in vigore dal 1997. Sono ancora considerati vulnerabili dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Inoltre, in Massachusetts, di recente il dipartimento della Pesca marittima ha dichiarato di aver rafforzato le sue leggi sulla pesca dopo che i pescatori nel 2024 avevano deciso di prendere di mira gli squali bianchi. Lo Stato ha quindi vietato l'uso di alcuni tipi di attrezzi da pesca pesanti nelle zone costiere dove gli squali bianchi sono più comuni.
E grazie anche a leggi come il Marine Mammal Protection Act, che hanno permesso alle foche di conservarsi e prosperare al largo del New England e del Canada, per gli squali bianchi in quelle acque ci sono più fonti di cibo. Così il numero di squali bianchi rilevati al largo di Halifax, in Nuova Scozia, è aumentato di circa 2,5 volte dal 2018 al 2022, secondo un articolo pubblicato a maggio sulla rivista Marine Ecology Progress Series. Più a nord, il numero rilevato nello Stretto di Cabot, che separa la Nuova Scozia da Terranova, è aumentato di quasi quattro volte.
Nella rivista si afferma anche che la permanenza media in queste acque settentrionali è aumentata da 48 a 70 giorni, il che suggerisce che gli squali bianchi sembrano sentirsi sempre più a loro agio in quelle acque. Nonostante dimensioni e forza, gli incontri pericolosi tra squali bianchi ed esseri umani sono estremamente rari. In tutto il mondo, si sono verificati meno di 60 morsi mortali di squalo bianco su esseri umani nella storia documentata, secondo l'International Shark Attack File del Florida Museum of Natural History.
Gli avvistamenti di squali nelle ultime estati sono diventati virali sui social network. Un'app per smartphone chiamata Sharktivity permette anche agli avvistatori di squali di segnalarli in tempo reale.
