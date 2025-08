Eleonora Boi al Tg5 dopo il morso dello squalo: "Operata d'urgenza, ero cosparsa di sangue"

"Operata d'urgenza, ho tanti punti" - "Mi piace guardare i film dell'orrore, un po' meno viverli", ha detto Boi. "Mi trovavo in acqua, in una spiaggia affollata perché c'era un torneo di beach volley, con i miei bambini piccoli. E per giunta non nuoto al largo perché aspetto un altro bimbo e non vado mai lontano", ha sottolineato. Poi l'attacco dello squalo e i soccorsi. "Purtroppo in ospedale non esistono protocolli perché essere attaccati dagli squali qui a Porto Rico, dove mi trovo, è veramente inusuale. Però sono stata operata d'urgenza, hanno chiuso la ferita che ho sulla coscia destra. Ho tanti punti, sono molto spaventata, però penso di guarire presto o almeno spero", continua Boi.