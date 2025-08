Porto Rico, la moglie del cestista Danilo Gallinari morsa da uno squalo

Rubén Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha spiegato che i suoi agenti si sono recati immediatamente sul posto non appena ricevuta la segnalazione, prestando alla donna i primi soccorsi. Il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali ha spiegato che in questo momento gli squali nutrice "tiburon gata" sono in fase di accoppiamento e per questo vivono in acque poco profonde.