Danilo Gallinari ed Eleonora Boi si sono sposati, guarda tutte le foto delle nozze

La giornalista e il cestista stanno insieme da diversi anni e nel 2020 hanno avuto una bambina, Anastasia. Ora per loro è arrivato il momento di coronare il loro sogno d'amore con il matrimonio e per farlo hanno scelto la Sardegna, terra d'origine della sposa. Tra gli ospiti, tante stelle del basket come Bogdan Bogdanovic, Luca Vitali e Giuseppe Poeta .

Eleonora e Danilo vivono da anni negli Usa ma per le nozze sono tornati alle origini. Per celebrare il matrimonio hanno scelto un'antica villa nobiliare del XVIII secolo sul Golfo degli Angeli, immersa in un giardino verdeggiante addobbato per l'occasione con una miriade di luci e fiori che creavano un'atmosfera magica. Si sono detti sì al tramonto, poi hanno festeggiato con amici e parenti tra canti e balli sfrenati e con una torta mastodontica a 10 piani.

La Boi era stupenda, fasciata in un abito bianco a sirena e con il velo lunghissimo in testa. Gallinari, in classico smoking nero, era uno sposo impeccabile. Gli scatti social delle loro nozze li ritraggono al settimo cielo mentre si guardano con amore e ballano scatenati insieme agli amici. Una festa romantica e piena d'allegria, il modo perfetto per inaugurare una lunga vita insieme.