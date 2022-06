Danilo Gallinari ed Eleonora Boi pronti alle nozze, comprano le fedi

Manca pochissimo alle nozze tra Eleonora Boi e Danilo Gallinari che si celebreranno il prossimo 23 luglio.

Per la giornalista sportiva e il giocatore degli Atlanta Hawks, che fanno coppia da diverso tempo, è arrivato il momento di scegliere le fedi. Pizzicati per le vie del quadrilatero della moda a Milano, i due si intrattengono per strada con amici e fan ed entrano in una gioielleria.