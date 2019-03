Gallinari in love con la giornalista Eleonora Boi

Lei vive a Milano, dove lavora come giornalista sportiva. Lui, stella dell'NBA, si è trasferito ormai da anni a Los Angeles. Certo la distanza non è poca, e vedersi con regolarità non è per niente facile. Eleonora, però, non si è lasciata scoraggiare dalle ore di volo che la separano da Danilo: si è presa una pausa dal lavoro e ha raggiunto la sua dolce metà in California, lo segue durante le partite dei Clippers e su Instagram pubblica una foto con la sua maglietta. Dopo la breve storia che i due hanno avuto in passato, il loro amore sembra essersi riacceso: speriamo che questa sia la volta buona!