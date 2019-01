Diletta Leotta a Dubai fa girare la testa in bikini

Vacanze a Dubai per Diletta Leotta che ha regalato ai fan immagini mozzafiato in bikini. Dopo il Natale trascorso ad Aci Castello, la conduttrice tv è volata al caldo per regalarsi qualche giorno di sole, mare e naturalmente fitness. Il suo fisico scolpito in bikini o stretto in miniabiti ha catturato i like dei follower e le sue storie sono seguitissime. Molto apprezzato lo scatto con il fratello...