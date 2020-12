Eleonora Boi e Danilo Gallinari genitori, è nata Anastasia

Fiocco rosa per Danilo Gallinari ed Eleonora Boi , che il 7 dicembre sono diventati genitori di Anastasia, la loro primogenita. Il cestista e la giornalista l'hanno annunciato su Instagram postando lo stesso scatto in bianco e nero, con la bimba appena nata stretta al petto e gli occhi pieni di gioia.

"Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere... Il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia" ha scritto Eleonora per annunciare di essere diventata mamma. "Era un sogno e ora è la realtà. Benvenuta amore mio Anastasia. E come sempre complimenti alla mamma" è stato il commento del neopapà Danilo. Per loro gli auguri di tanti follower e amici vip, da Alessandro Cattelan a Margherita Granbassi, Justine Mattera, Cristina Chiabotto e Virginia Saba.





Sempre via social Gallinari e la Boi avevano annunciato la dolce attesa lo scorso settembre e da lì in avanti hanno documentato l'evoluzione del pancione. Stanno insieme da marzo 2019, quando si sono ritrovati dopo un breve flirt che avevano avuto in precedenza.

