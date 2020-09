Danilo Gallinari ed Eleonora Boi in dolce attesa, il pancione sui social

Annuncio a sorpresa sui social: Eleonora Boi è in dolce attesa e Danilo Gallinari diventerà presto papà. Negli scatti estivi della coppia non è mai trapelato alcun dettaglio, ora la giornalista sportiva e il giocatore di basket mostrano il bel pancione. La tenera immagine della Boi sulle gambe del cestista che le accarezza il ventre ha conquistato i like dei fan.

“L’inizio di un viaggio meraviglioso” ha scritto lei a corredo dello scatto, aggiungendo: “Non proprio l’inizio” con l’hashtag “noi tre”. Non si sanno ancora il sesso del bebè e nemmeno quando avverrà il parto, ma le forme morbide della giornalista lasciano pensare che presto la stella del basket potrà tenere tra le braccia il suo primogenito.

L’amore tra il cestista della Nba, 32 anni, e la giornalista sportiva sarda, 34, è nato due anni e mezzo fa. Gallinari milita nell’Oklahoma City Thunder negli Stati Uniti e la Boi lo ha raggiunto per vivere insieme in America. Dopo l’annuncio della cicogna in volo, i fan aspettano anche le nozze. Pare che la coppia le avesse già programmate, ma poi siano slittate per colpa della pandemia.

