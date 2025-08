Eleonora Boi dopo l'attacco dello squalo a Porto Rico: "1-0 per me"

"È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva 'su mari esti traitori'", ha scritto Eleonora Boi nel suo post social. E ha spiegato che "non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata". Fortunatamente, ha aggiunto, "io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito". E poi, di nuovo una nota ironica: "Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali".