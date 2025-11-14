Eleonora Boi e Danilo Gallinari genitori tris, dopo l’incidente con lo squalo

Eleonora Boi e Danilo Gallinari si sono conosciuti nel 2017, pare che la scintilla sia scoccata durante una festa in Italia quando lui viveva già negli Usa. Hanno iniziato una storia d'amore a distanza prima che lei lo raggiungesse Oltreoceano. Nel 2019 hanno vissuto un periodo di crisi, che fortunatamente è rientrata presto. L'anno successivo è nata Anastasia, la loro primogenita. Nel luglio 2022 si sono sposati con una cerimonia bellissima e romantica a Golfo Aranci e nel 2023 è nato Rodolfo. Uniti, affiatati e sempre pronti a sostenersi, e ora con l'arrivo di Ercole ancora più felici.