Eleonora Boi e Danilo Gallinari genitori tris, dopo l’incidente con lo squalo

Dopo lo spavento dell'estate, la coppia festeggia sui social la new entry in famiglia
#Fiocco azzurro per Eleonora Boi e Danilo Gallinari: è nato Ercole! Il campione di basket e la giornalista hanno annunciato sui social l'arrivo di una new entry in famiglia postando una foto in cui posano con il neonato e i bimbi più grandi: Anastasia (5 anni) e Rodolfo (2). Una gioia immensa per la coppia, soprattutto dopo l'incidente di cui è stata vittima Eleonora, morsa da uno squalo mentre era in dolce attesa.
"Splendevi già, ancora prima di arrivare. Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te. Benvenuto Ercole" hanno scritto Eleonora Boi e Danilo Gallinari su Instagram postando lo scatto di famiglia. Lei è sorridente in pigiama di seta nera mentre tiene tra le braccia il neonato, e papà Danilo Gallinari stringe a sé i due figli più grandi. Davanti a loro una torta azzurra con degli arcobaleni, per celebrare il nuovo capitolo della storia della loro bella famiglia.
Solo pochi mesi fa, Eleonora Boi se l'è vista brutta. Ad agosto la giornalista è stata morsa da un piccolo squalo mentre era in vacanza a Porto Rico. "Gridavo ‘Oh, mio Dio', ‘non voglio morire' e anche ‘voglio che il mio bambino sia al sicuro'. E piangevo. Ero disperata, davvero disperata", ha raccontato lei. Lo spavento è stato forte, ma per fortuna l'incidente non ha causato grossi problemi né a lei né al figlio che aspettava. "Sirenetta sarda 1, piccolo squalo di Porto Rico 0" ha scritto lei scherzando dopo lo scampato pericolo.
Eleonora Boi e Danilo Gallinari si sono conosciuti nel 2017, pare che la scintilla sia scoccata durante una festa in Italia quando lui viveva già negli Usa. Hanno iniziato una storia d'amore a distanza prima che lei lo raggiungesse Oltreoceano. Nel 2019 hanno vissuto un periodo di crisi, che fortunatamente è rientrata presto. L'anno successivo è nata Anastasia, la loro primogenita. Nel luglio 2022 si sono sposati con una cerimonia bellissima e romantica a Golfo Aranci e nel 2023 è nato Rodolfo. Uniti, affiatati e sempre pronti a sostenersi, e ora con l'arrivo di Ercole ancora più felici.