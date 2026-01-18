Giovane aggredito da uno squalo nel porto di Sydney: gravissimo

Uno squalo ha azzannato un ragazzo di circa 13 anni che nuotava nel porto di Sydney, lasciandolo in condizioni critiche con gravi ferite alle gambe. L'aggressione è avvenuta al largo della spiaggia australiana Shark Beach, ha dichiarato la polizia dello stato del Nuovo Galles del Sud. "Le ferite sono compatibili con quello che si ritiene essere stato un grosso squalo". Gli agenti hanno tirato fuori il ragazzo dall'acqua pochi minuti dopo essere stati allertati dell'incidente.