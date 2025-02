Alghero, muore a 8 anni dopo un intervento alle tonsille: aperta inchiesta

Una bambina di 8 anni, originaria di Villanova Monteleone, nel Sassarese, è deceduta sabato sera all'ospedale civile di Alghero, a causa di complicazioni insorte dopo un intervento alle tonsille, effettuato giovedì scorso. L'intervento, eseguito nel reparto di Otorinolaringoiatria, era inizialmente riuscito senza problemi. Tuttavia, nelle ultime ore, le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, probabilmente a causa di un'emorragia. I medici hanno immediatamente informato la famiglia, ma non sono riusciti a fare nulla per evitare il tragico epilogo. La bambina è spirata in serata.