Carcere di Opera, Alfredo Cospito è in piedi e respira bene

Il consigliere regionale lombardo Michele Usuelli ha visitato l'anarchico che da oltre 100 giorni è in sciopero della fame per il 41 bis. La nota Digos che spinse per il regime duro: "Inviava messaggi per spingere alla lotta armata"

Lo ha confermato il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Michele Usuelli che ha visitato al carcere di Opera (Milano) l'anarchico condannato all'ergastolo e detenuto in regime di 41 bis. "Abbiamo parlato in piedi per mezz'ora, una sbarra ci divideva. Era vigile, reattivo e respirava bene: è in grado di sostenere un dialogo anche con passaggi complicati", ha detto Usuelli.



"Cospito vuole un 41 bis più umano" Michele Usuelli ha visitato il carcere di Opera incontrando, tra gli altri, anche l'anarchico Alfredo Cospito: "La carenza di cibo - ha sottolineato il consigliere - non gli fa perdere la lucidità mentale". "Lui è focalizzato sulla battaglia per un 41 bis più umano, tanto è che ci teneva a specificare che ha paura che gli altri detenuti possano pensare che riceva trattamenti di favore in quanto noto, aveva moltissimo questa preoccupazione".

"Non voglio che pensino che ho trattamenti di favore" "Trattamenti di favore che non ci sono, ma non è importante solo la verità, conta anche il percepito. Ha la preoccupazione di quella che può essere la percezione degli altri detenuti. Ora Cospito ha scelto una lotta non violenta contro il regime di carcere duro" ha aggiunto Usuelli.

Dda Torino invia parere su 41 bis per Cospito La direzione Distrettuale Antimafia di Torino ha inoltrato al ministero della Giustizia il parere sul 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito (sulla cui vicenda la politica è in fibrillazione). Il parere della Dda subalpina arriva a seguito dell'istanza presentata nelle scorse settimane al ministero della Giustizia dall'avvocato difensore di Cospito, Flavio Rossi Albertini. Il 41 bis per l'anarchico era stato disposto dal ministero il 4 maggio 2022 - quando la guardasigilli era Marta Cartabia - dopo un'istruttoria in cui, fra l'altro, erano state acquisite due annotazioni della Dda del 10 dicembre 2020 e del 4 aprile 2022. Il 30 gennaio al Palazzo di Giustizia di Torino il caso Cospito era stato discusso in un vertice tra il procuratore capo Anna Maria Loreto, un procuratore aggiunto dei pool antiterrorismo e un magistrato della direzione nazionale antimafia.

Anarchico a Bologna minaccia attentato Intanto fa discutere la minaccia arrivata alla sede del Quotidiano Nazionale da parte di un presunto anarchico che annuncia un "grave attentato" contro la città di Bologna.