Alfredo Cospito, il suo avvocato: "È in condizioni estremamente critiche"

Alfredo Cospito "è in condizioni estremamente critiche".

A farlo sapere è il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, spiegando che le condizioni esatte "le apprenderò lunedì mattina quando farò accesso in ospedale, per il momento posso dire solo quanto mi è stato riferito". Secondo il legale, in ogni caso, "le sue condizioni sono quelle di una persona che è ormai al 141esimo giorno di sciopero della fame, per cui una condizione estremamente critica. Si naviga a vista, non sappiamo, di giorno in giorno, quali potrebbero essere le novità".