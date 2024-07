Alex Marangon, il funerale diventa una festa con musica e fumogeni

"Nessuno lo ha visto cadere, ma tutti hanno sentito un tonfo e un grido secco" aggiunge il difensore, che non vuole dire dove si trovino ora i suoi assistiti. "Per prudenza - afferma - preferiscono rimanere in un luogo in cui si sentono protetti". I due colombiani sostengono che "durante la cerimonia Alex era nervoso e agitato e, all'improvviso, è andato fuori dalla cappella, vicino al braciere". Benavides sostiene di averlo raggiunto "per chiedergli come si sentiva, ma non capiva che cosa Alex stesse dicendo. Per questo è rientrato a cercare il traduttore. Questione di attimi, poi quando sono tornati Alex è scappato nel bosco di corsa. Dopo poco tutti hanno sentito un tonfo e un grido secco". Alla domanda su cosa abbiano fatto a questo punto, il legale replica: "Era buio, non si vedeva nulla, sembrava corresse verso la terrazza. Sono andati tutti a cercarlo guidati da Alexandra Da Sacco (moglie di Giulio Da Sacco, proprietario dell'abbazia) che conosce ogni angolo del luogo".