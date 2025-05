Alessano (Lecce), la famiglia da record si allarga: è nato il decimo figlio

Diventa ancora più numerosa la famiglia extra large di Alessano, in provincia di Lecce. Come annunciato a febbraio, a maggio è arrivato il decimo figlio per Chiara e Matteo Amico, rispettivamente 40 e 41 anni. Il piccolo è nato nel pomeriggio del 9 maggio all'Ospedale Cardinale Panico di Tricase, una settimana prima del termine previsto, e pesa quasi tre chili e mezzo. Mamma e neonato stanno bene e presto saranno dimessi per rientrare a casa.