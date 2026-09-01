Alessandro Di Battista "è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe sulla diagnosi"

Anche la comunità del M5s è in grande apprensione, con Giuseppe Conte in contatto costante sia con la Farnesina, sia con la famiglia dell'ex deputato e il suo entourage. E il Movimento è tra le realtà a essersi offerte per supportare un rientro in Italia. Intanto, nella serata di lunedì, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che la Farnesina sta lavorando per il rientro di Di Battista: "Nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di farlo rientrare e stiamo lavorando per quello", ha detto.