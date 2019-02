Alessandria, trovati due cadaveri in casa: sono madre e figlio

Tragedia a Castelletto Monferrato, in provincia di Alessandria, dove i carabinieri hanno trovato i cadaveri di una madre e di suo figlio (rispettivamente di 71 e 45 anni) all'interno di un'abitazione. Il corpo della donna era su un divano e, a un primo esame, non presenta segni di violenza. L'uomo è stato invece trovato impiccato a una scala. A dare l'allarme un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i due.