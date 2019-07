Alessandria, sul referto di dimissioni dall'ospedale medico scrive: "Eʼ gay" | E scoppia la bufera

Secondo quanto riporta il quotidiano piemontese, l'uomo si è presentato al pronto soccorso per un forte mal di testa. Poi, dopo una flebo, è stato sottoposto al test dell'Hiv (negativo) e ricoverato nel reparto di Malattie infettive. "Da subito, il medico che mi ha visitato si è posto in una maniera strana. Il mio compagno era in camera con me e ha chiesto a lui direttamente chi fosse. Ha risposto. Gli ha detto non proprio gentilmente di uscire dalla stanza. La prima cosa che poi ha domandato a me è stata: 'Conferma che è il suo fidanzato?'. Penso che a marito e moglie nessuno chiederebbe mai questo tipo di conferma", ha raccontato il paziente a La Stampa.



"Ciò che mi ha più infastidito - ha aggiunto - è stata la lettera di dimissione: alla terza riga è specificato che io sono omosessuale con compagno fisso. Cosa c’entra? Perché lo specifichi? È un dettaglio che posso decidere di tenere riservato, ma che adesso dovrò quantomeno condividere con il mio medico di base. E se lui non lo sapesse? E se io non volessi farlo sapere? Mi chiedo: ci sarà mai una anamnesi con scritto 'eterosessuale con compagno stabile'. L’uomo e il compagno stanno valutando di inviare un reclamo formale all’azienda ospedaliera.



La replica - "Ci dispiace molto se in questo caso il paziente possa essersi sentito discriminato - continua l'azienda - La raccolta di tali dati sensibili rientra solo nel rapporto medico-paziente che è strettamente personale e tutelato dalla riservatezza della cartella clinica e di tutti i documenti in essa contenuti: infatti tutti i medici e il personale hanno il segreto d’ufficio oltre quello professionale. Nel caso specifico, l’informazione è stata concordata tra il medico e il paziente e la lettera di dimissione era riservata e consegnata esclusivamente al soggetto interessato alle cure. L’Azienda è disponibile ad andare incontro alla richiesta del lettore della Stampa con la rettifica del referto, anche se la stessa, come da nostra prassi é stata concordata al momento dell’anamnesi, quando il paziente ha voluto che il redattore sottolineasse alcuni aspetti e ne omettesse altri".



"Lunedì alle 17.30 in direzione generale - conclude - è previsto un incontro con le organizzazioni LGBT per fare chiarezza sulla vicenda rinnovando la nostra volontà di collaborare per offrire il miglior contesto di cura a tutti i cittadini che ci scelgono.