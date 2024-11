I vigili del fuoco sono intervenuti in un luna park allestito in piazza Pernigotti a Novi Ligure (Alessandria) in occasione della fiera di Santa Caterina. Per un guasto meccanico, causato probabilmente dalla rottura di un tubo idraulico, una giostra si è bloccata a una quindicina di metri di altezza. Un ragazzino di circa 13 anni è stato raggiunto e soccorso dalla squadra del distaccamento cittadino con scale e il cestello dell'autoscala. Non sarebbe rimasto ferito.