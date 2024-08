Alessandria, incidente sull'A7: un morto e un operaio ferito

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto sull'autostrada A7 Milano-Genova, fra le uscite di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera (Alessandria) in direzione del capoluogo ligure. Un furgone avrebbe tamponato il mezzo di un'impresa che stava allestendo un cantiere e che, a sua volta, per effetto dell'urto ha investito un operaio. Il conducente del primo mezzo, il 67enne Romano Agnetto, ha perso la vita. Il lavoratore, un 49enne, ha subìto una frattura al bacino ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale ad Alessandria.