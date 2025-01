Incendio in una palazzina, 4 intossicati ad Alessandria

Due uomini di 63 e 54 anni e due donne di 44 e 55 sono stati trasportati all'ospedale di Alessandria per sospetta intossicazione da monossido di carbonio dopo l'incendio, nella serata di lunedì 27 gennaio, della palazzina dove vivono. Il fumo ha interessato tre piani di un edificio in via San Giovanni Evangelista, al quartiere Cristo. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco. Tra le ipotesi sull'origine dell'incendio non si escluderebbe la volontà di una residente intenzionata a togliersi la vita dando fuoco alla casa.