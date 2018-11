Alessandria, dopo 62 anni di matrimonio marito e moglie muoiono nello stesso giorno

Benito e Rita si erano conosciuti 68 anni fa ed era da allora una coppia inossidabile. Nell'ultimo periodo lui era ricoverato in ospedale per problemi cardiaci e lì si è spento a mezzanotte di venerdì 23 novembre.



In mattinata era deceduta, in casa, sua moglie, che alcune settimane fa si era rotta il femore. Alla sua sposa l'uomo aveva sempre promesso: "Se te ne andrai prima tu, ti seguirò". Detto, fatto.