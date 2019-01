Alessandria, cadavere uomo vicino a ferrovia: non escluso omicidio

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un campo vicino a una ferrovia a Ovada, nell'Alessandrino: i carabinieri non escludono si sia trattato di un omicidio. A segnalare la presenza del corpo è stato un passeggero di un treno in transito, che ha telefonato ai vigili del fuoco. La vittima è un 53enne residente nella cittadina piemontese.