Alessandria, 21enne muore a causa di una malattia rara, gli amici lanciano una petizione: "Ora la laurea honoris causa"

Un 21enne di Pozzolo Formigaro (Alessandria), Matteo Cairo, è morto a causa di una malattia rara, l'ipertensione polmonare arteriosa. Il giovane era iscritto alla facoltà di Chimica e frequentava il terzo anno. "Purtroppo, Matteo non c'è più e non è riuscito a completare gli studi", scrivono amici e colleghi su Change.org, dove hanno lanciato una raccolta firme online ("Laurea honoris causa in ricordo di Matteo Cairo") rivolta al rettore dell'Università del Piemonte Orientale "affinché dia la possibilità alla famiglia di Matteo di realizzare il suo sogno e ottenere la laurea ad honorem in suo ricordo".