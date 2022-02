Bloccata per ore sull'autostrada A26, studentessa si laurea in auto

Una 23enne di Caselle, in provincia di Torino, è stata costretta a laurearsi in autostrada mentre, insieme al fidanzato e alla famiglia, si dirigeva a Genova per discutere la tesi. Il gruppo, come decine di altri automobilisti, è rimasto bloccato per ore sull' A26 a causa di maxi tamponamento tra quattro camion e una quarantina di vetture, che ha provocato la morte di due persone. La studentessa, Elisa Santacroce, è però riuscita a mantenere la calma e a laurearsi online.

Come raccontato da La Stampa, la 23enne aveva deciso di partire da casa con largo anticipo, quindi quando si è trovata nel traffico non si è spaventata di un possibile ritardo all'importante appuntamento. Ma il tempo passava e i carabinieri si aggiravano tra le auto per avvertire che la situazione era grave e non si sarebbe risolta in tempi brevi. Elisa ha deciso, così, di contattare il suo relatore di laurea per spiegargli cosa stava accadendo.

In breve tempo è stata trovata una soluzione: la studentessa poteva laurearsi online, scaricando un'applicazione. La laureanda ha potuto, quindi, discutere la tesi per poi recarsi comunque all'Ateneo per immortalare la giornata con una foto.