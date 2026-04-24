Alemanno uscirà in anticipo dal carcere: "Condizioni degradanti"

Si apriranno tra due mesi esatti le porte del carcere per Gianni Alemanno. Il 24 giugno l'ex sindaco di Roma potrà lasciare Rebibbia, dov'è detenuto dalla notte di Capodanno del 2024 dopo aver violato le prescrizioni sulla misura dei servizi sociali a cui era sottoposto. Il tribunale di Sorveglianza della Capitale ha accolto l'istanza presentata dal suo difensore, l'avvocato Edoardo Albertario, riducendo di 39 giorni la pena che sta scontando in cella per traffico di influenze. Un reato per cui è stato condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi. I giudici hanno accolto il ricorso relativo a un articolo dell'ordinamento penitenziario sulla riduzione di pena "a causa delle condizioni umane e degradanti da lui subite".