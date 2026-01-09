Gianni Alemanno resta in carcere: respinto il ricorso dei legali

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata dai legali di Gianni Alemanno, che avevano presentato ricorso sulla condanna a 22 mesi di carcere che l'ex sindaco di Roma sta attualmente scontando nel carcere di Rebibbia dopo la revoca dei servizi sociali. La vicenda giudiziaria riguarda la condanna per traffico di influenze e il procedimento rientra in uno dei filoni dell'inchiesta nota come 'Mondo di Mezzo'.