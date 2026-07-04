È accaduto nella sera di venerdì 3 luglio. A raccontare i momenti concitati è direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in lungo post sul proprio profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa dell'assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano è allergico: "Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un’intolleranza. È un’allergia potenzialmente mortale".