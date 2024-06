Per provare la guida in stato di ebbrezza potrebbero bastare le testimonianze e le valutazioni della polizia, anche senza alcoltest. È quanto emerge da una sentenza della Cassazione, che tuttavia si riferisce a un caso specifico. E cioè quello di un automobilista che, nonostante fosse visibilmente ubriaco al volante, ha ottenuto che il test fosse nullo per via di un errore procedurale da parte degli agenti, che non gli avevano comunicato la possibilità di rivolgersi a un avvocato. Sebbene lo stesso esame non costituisse una prova legale, l'uomo è stato comunque condannato per via del verbale redatto dalle forze dell'ordine, in cui si stabiliva che il tasso di alcol nel sangue era superiore alla soglia limite di 1.5.