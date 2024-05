Treviso, si toglie il casco per aiutare automobilista in difficoltà: multato motociclista

Dopo aver aiutato un'automobilista 70enne in difficoltà sulla strada Postumia, all'altezza di Oderzo, in direzione Treviso, un motociclista, che si era tolto il casco per compiere quel gesto, non l'ha indossato per spostare successivamente il suo mezzo dalla strada, lato sinistro, al parcheggio, lato destro, ed è stato per questo multato dalla polizia locale.

"Ottantaquattro euro di multa, 5 punti dalla patente e 60 giorni di fermo amministrativo per aver spostato la moto fino al parcheggio", racconta lo stesso sanzionato su Facebook. E promette: "La prossima volta non aiuto più nessuno".